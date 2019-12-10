Швейцарский Международный центр спортивных исследований (CIES) представил свой список лучших игроков 35 европейских лиг сезона-2019/20.
Первое место в рейтинге занял Лионель Месси из "Барселоны". Аргентинец набрал по меркам модели 401 очко. Второе место занял футболист "Аякса" Хаким Зиеш (377). В топ-5 лучших также вошли Килиан Мбаппе из "ПСЖ" (366), Рияд Марез из "Манчестер Сити" (362) и Анхель Ди Мария из "ПСЖ" (362).
Лучшим игроком Бундеслиги стала Тимо Вернер (357), а в Серии А отличился Чиро Иммобиле (355).
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял в рейтинге 29-е место с 332 очками. Португалец стал лишь пятым лучшим игроком в Серии А.
Sport24
Роналду не вошел в топ-20 игроков Европы по версии CIES
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