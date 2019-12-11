Марадона выиграл суд у Dolce & Gabbana

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины, а ныне главный тренер "Химнасии" Диего Марадона выиграл судебное разбирательство против всемирно известного дома моды Dolce & Gabbana, сообщает Sport1.Марадона подал в суд на Dolce & Gabbana в 2016 году, узнав, что на одном из показов мод одна из моделей была в футболке в цветах "Наполи" (бывшего клуба прославленного аргентинца) и с фамилией и номером Марадоны на спине — футболист выступал под номером "10". При этом никто из Dolce & Gabbana не обращался к Марадоне с просьбой использовать имя экс-футболиста в маркетинговых целях. Марадона подал на Dolce & Gabbana в суд, требуя от модного дома компенсацию в размере 1 млн евро.По решению миланского суда Dolce & Gabbana выплатит аргентинцу деньги, но не запрошенную сумму, а 70 тысяч евро: суд посчитал, что производство представленной футболки Марадоны так и не было запущено.