Блаттер согласен дать показания по делу о выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер заявил, что выступал против присуждения чемпионата мира 2022 года Катару, однако отметил, что его совесть чиста. Швейцарец добавил, что готов дать показания французской прокуратуре по поводу голосования в 2010 году в пользу Катара.Катар в борьбе за право проведения ЧМ-2022 обошел Австралию, Японию, Южную Корею и США. Однако результат честности выборов, состоявшихся в 2010 году, постоянно подвергают сомнению. Дело в том, что за месяц до выборов страны-хозяйки ЧМ в Париже состоялась встреча между на тот момент президентом УЕФА Мишелем Платини, тогдашним президентом Франции Николя Саркози и нынешним эмиром Катара Тамимом Бин Хамадом Аль-Тани. По информации Football Leaks, получение Катаром права на проведение чемпионата мира — 2022 было спланированной акцией: Саркози на встрече с Тамимом Бин Хамадом Аль Тани предложил тому купить «ПСЖ» и запустить во Франции спортивный канал (BeIN Sports), а в ответ пообещал содействие в получении Катаром права на проведение мундиаля. Саркози якобы пообещал, что даст необходимые инструкции Мишелю Платини, французу, на тот момент президенту УЕФА. Платини в итоге проголосовал за Катар."Если они попросят меня дать показания, то, думаю, поеду во Францию, ведь моя совесть чиста.Когда Платини говорил, что в любом случае проголосовал бы за Катар, особенно за развитие футбола, это было неправдой. Мы в Исполнительном комитете ФИФА пришли к консенсусу, планировали отдать чемпионат мира 2018 года России, а чемпионат мира 2022 года — США.Все шло хорошо, пока за восемь дней до выборов не состоялся тот знаменитый ужин в Елисейском дворце. Платини позвонил мне сразу после этого. Он сказал мне: «Зепп, это не сработает, у нас будет проблема на выборах». Президент Саркози попросил его, предложил ему проголосовать за Катар. Я спросил у Платини: «Он заставил тебя?» Он сказал: «Совсем нет, но когда глава государства просит вас что-то сделать, вы делаете это, поэтому я последую и возьму с собой своих друзей». Его друзьями были киприот Мариос Лефкаритис, бельгиец Мишель Д’Огу, который все равно проголосовал бы за Катар, его сын уже имел должность в Катаре, и испанец Анхель Мария Вильяр. Таким образом, он проголосовал четырьмя голосами", — цитирует Блаттера AFP.