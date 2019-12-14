Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес заявил, что мечтает выиграть Кубок Либертадорес в составе "Боки Хуниорс".
"Хочу быть в отличной форме. Предпочёл бы вернуться в „Боку Хуниорс“ и выиграть Кубок Либертадорес, нежели одержать победу в Лиге чемпионов и получить „Золотой мяч“, — приводит слова Паредеса Football.fr.
Паредес — воспитанник "Боки Хуниорс". За первую команду клуба выступал с 2011 по 2014 год. Потом сдавался в аренду в "Кьево" и "Рому". Летом 2015 года римский клуб выкупил его контракт за € 6 млн. Позже "Рома" сдала аргентинца в аренду в "Эмполи". Летом 2017 года полузащитник перешёл в "Зенит" за € 23 млн. В январе текущего года он стал игроком "Пари Сен-Жермен", который выплатил за него € 40 млн.
"Чемпионат"
Паредес: предпочитаю взять Кубок Либертадорес с "Бокой", чем ЛЧ и "Золотой мяч"
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