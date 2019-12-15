"Зозуля — гребаный нацист". В Испании прервали матч из-за оскорблений украинца

Матч 20-го тура испанской Сегунды "Райо Вальекано" — "Альбасете" не был продолжен после первого тайма из-за оскорблений с трибун в адрес украинского нападающего Романа Зозули, сообщает El Periodico

Фото: AS

В феврале 2017 года Зозуля перешел в "Райо Вальекано" из "Бетиса" на правах аренды. Однако фанаты "Райо" обвинили Зозулю в нацистских взглядах и клуб сразу же расторг соглашение об аренде. Сейчас форвард выступает за "Альбасете" и сегодня вышел в стартовом составе своей команды на домашнем стадионе "Райо".



В первом тайме сегодняшнего матча фанаты мадридской команды скандировали "puto nazi" ("гр *** нацист") в адрес Зозули. Судья даже на несколько минут остановил игру. Первый тайм был доигран, но "Альбасете" отказался возвращаться на поле после перерыва и арбитр принял решение не продолжать игру.