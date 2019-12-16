Вратарь "Бенфики" Иван Злобин подчеркнул, что сосредоточен только на выступлениях за нынешний клуб и не думает о переезде в Россию.
"У меня нет никаких предложений из России. Сейчас я выступаю за "Бенфику", и моя голова только здесь. Не думаю о других вариантах.
Считаю "Бенфику" большим клубом, который постоянно играет в Лиге чемпионов и всегда находится в чемпионской гонке внутреннего первенства Португалии. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь закрепиться здесь. Но это не так просто, как считают многие, думая, что это якобы просто трамплин в другой клуб. "Бенфика" — настоящий гранд, и попасть в ее основной состав очень сложно", — цитируют Злобина "Известия".
Злобин — уроженец Тюмени. В октябре 2015 года стал игроком молодежной команды "Лейрии". В январе 2016 года был арендован "Бенфикой", а в июне 2016 года подписал с "орлами" 5-летний контракт.
Злобин: нет никаких предложений из России, думаю только о "Бенфике"
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