Футболистка сборной США: Трамп для меня не президент

Американская футболистка Меган Рапино, ставшая обладательницей "Золотого мяча" в 2019 году, высказалась о президенте США Дональде Трампе.Летом между Рапино и Трампом произошла словесная перепалка, когда Меган отказалась от предложения посетить Белый дом в случае победы на чемпионате мира."Если честно, ситуация казалась менее серьезной, чем была на самом деле. Я не видела логики в том, что ссора с президентом страны может быть резонансной.Президенты не ссорятся с людьми в твиттере, президенты не выступают против игроков национальной команды и не оказывают на них давления в преддверии главного матча турнира. Президенты не нападают на каждую сильную женщину, поэтому для меня он не президент", — приводит слова Рапино BBC.