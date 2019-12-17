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Футболистка сборной США: Трамп для меня не президент

Американская футболистка Меган Рапино, ставшая обладательницей "Золотого мяча" в 2019 году, высказалась о президенте США Дональде Трампе.

Летом между Рапино и Трампом произошла словесная перепалка, когда Меган отказалась от предложения посетить Белый дом в случае победы на чемпионате мира.

"Если честно, ситуация казалась менее серьезной, чем была на самом деле. Я не видела логики в том, что ссора с президентом страны может быть резонансной.

Президенты не ссорятся с людьми в твиттере, президенты не выступают против игроков национальной команды и не оказывают на них давления в преддверии главного матча турнира. Президенты не нападают на каждую сильную женщину, поэтому для меня он не президент", — приводит слова Рапино BBC.

Sport24


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Теги: Сборная США Трамп
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