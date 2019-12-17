"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
По информации The Sun, сумма трансфера может составить 80-90 миллионов фунтов стерлингов (96-108 миллионов евро).
На 19-летнего игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Барселона" и "Реал".
Санчо перешел в "Боруссию" из "Манчестер Сити" летом 2017 года за 8 миллионов евро. В этом сезоне англичанин провел за дортмундцев 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.
Sport24
"Ман Сити" может вернуть Санчо за 108 миллионов евро. Клуб продал его "Боруссии" за 8 миллионов
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