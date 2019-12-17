Марадона: Почеттино должен возглавить крупнейшую команду в мире — "Боку Хуниорс"

Легендарный аргентинец Диего Марадона ответил на вопрос о том, не желает ли он вернуться в "Боку Хуниорс" после назначения на пост вице-президента клуба Хуана Романа Рикельме."Я не вернусь в "Боку". Повторюсь, что я не согласен с теми, кто руководит клубом. Президент Хорхе Амор Амиле довел ситуацию до катастрофической, окружив себя вице-президентом Марио Перголини, который верил, что сможет справиться с клубом.А Роман… Клубом нельзя управлять из раздевалки. Это гораздо сложнее, чем перехватить мяч, отдать передачу или пробить штрафной. "Бока" должна назначить профессионала, который бы понимал, что значит этот клуб. Непросто сидеть в этом кресле. И лучший в этом — Марадона! (смеется).Но сейчас я не вернусь в клуб. Но хотел бы, чтобы командой руководил Маурисио Почеттино. Нужно позвонить ему и убедить возглавить крупнейшую команду в мире", — приводит слова Марадоны Goal.