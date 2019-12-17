Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал обладателем очередной индивидуальной награды, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний футболист был признан лучшим игроком 2019 года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков. В голосовании Вирджил обошёл Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мина ("Тоттенхэм Хотспур"), Джейми Варди ("Лестер Сити"), Пьер-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и своего одноклубника Садио Мане.
"Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде", — сказал ван Дейк.
"Чемпионат"
Ван Дейк - игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков
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