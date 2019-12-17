Нападающий тунисского "Эсперанса" Хамду Эль-Нуни стал четвёртым игроком в истории, который забил три мяча в матче клубного чемпионата мира, повторив достижение нападающего "Барселоны" Луиса Суареса (2015), экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду (2016) и нападающего "Реала" Гарета Бэйла (2018).
Эль-Нуни сделал хет-трик в матче за 5-е место клубного чемпионата мира с катарским "Аль-Саддом". Матч завершился победой "Эсперанса" со счётом 6:2. Встреча состоялась в Дохе на стадионе "Халифа Интернешнл". Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Октавьяном Шовре, ему ассистировали судьи на линиях Себастьян Георге и Овидиу Хацеган.
"Чемпионат"
Форвард "Эсперанса" повторил достижение Суареса, Роналду и Бэйла на клубном ЧМ
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