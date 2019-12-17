Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника "Арсенала" Месута Озила, который выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
"Пропагандистские каналы Коммунистической партии Китая могут забанить Озила, все матчи "Арсенала" в этом сезоне, но правда восторжествует.
Компартия не сможет скрывать вопиющие нарушения прав человека, совершённые против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире", — приводит слова Помпео Goal.com.
Озил закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Позже Месут Озил удалил свой пост. Из-за его слов в Китае отменили трансляцию матча "Арсенал" — "Манчестер Сити" (0:3).
"Чемпионат"
В США поддержали Озила в конфликте с правительством Китая
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