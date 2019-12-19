Бывший полузащитник "Интера" Деян Станкович, лишь в конце ноября получивший должность в молодежной академии миланского клуба, с большой долей вероятности покинет нерадзурри спустя менее чем через месяц после назначения.Как сообщают сербские СМИ, 41-летний Станкович в ближайшее время возглавит "Црвену Звезду". Такой вывод был сделан после того, как в сеть попала аудиозапись звонка Станковича одному из его друзей. На записи Деян сообщает о том, что получил должность главного тренера "Црвены Звезды", и предлагает приятелю выпить по этому поводу.19 декабря Владан Милоевич покинул пост главного тренера "Црвены Звезды", несмотря на то, что клуб лидирует в чемпионате Сербии, опережая идущий вторым "Партизан" на 11 очков. По слухам, к отставке специалиста привели слабые результаты клуба в Лиге чемпионов, где команда заняла четвертое место в группе с "Баварией", "Тоттенхэмом" и "Олимпиакосом".