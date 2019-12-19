Экс-форвард сборной Англии Бент объявил о возобновлении карьеры

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент объявил о возобновлении карьеры.35-летний экс-форвард "Тоттенхэма", "Астон Виллы" и "Сандерленда" опубликовал в твиттере видео, где он общается с нападающим «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенвой. После того как Акинфенва говорит на видео о подписании "Уикомом" Бента, последний выступает с подтверждением: "Я счастлив подписать контракт с "Уикомом" Это отличный клуб, у них классный состав. Некоторых парней я очень хорошо знаю. Уже жду не дождусь".Стоит отметить, что сам клуб никак не отобразил данную информацию на сайте либо в соцсетях.