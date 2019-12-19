Вратарь "Реала", проводящий сезон в "Расинг Сантандер" на правах аренды, Люка Зидан рассказал, что хочет продолжить карьеру во Франции.
"Я нравится Испания, но чувствую себя французом. Я нахожусь в этой стране с трёх лет, но все мои привычки — французские. Большую часть своего отпуска я нахожусь во Франции, ведь я ещё очень молод. Ко мне уже обращались несколько клубов. Я надеюсь, что смогу продолжить свою карьеру в своей родной стране в следующем сезоне. Хочу добиться успеха именно у себя дома", — приводит слова Зидана L'Equipe
Контракт 21-летнего вратаря с "Реалом" истекает летом 2020 года. С открытия трансферного окна в январе француз может начинать переговоры с другими клубами. В нынешнем сезоне Люка Зидан принял участие в 18 матчах второго по силе чемпионата Испании за "Расинг".
"Чемпионат"
Сын Зидана намерен продолжить карьеру во Франции
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