Голкипер "Реала" Лука Зидан, проводящий сезон в аренде в "Расинге", заявил, что хочет добиться успеха в карьере благодаря своей работе, а не потому, что он сын главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.
"Я хочу поехать на молодежный чемпионат Европы. Это моя цель. Но в первую очередь я думаю о "Расинге" и о том, чтобы показать свои способности.
Я хочу быть успешным благодаря своей работе, а не чему-то еще, и хочу достичь успеха из-за себя самого, а не потому, что я чей-то сын", — цитирует Зидана Marca.
Sport24
Сын Зидана: хочу достичь успеха благодаря своей работе, а не потому, что я чей-то сын
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