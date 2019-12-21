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"Этот индюк держит нас за придурков". Испанские болельщики не поверили Зозуле

Испанские болельщики футбола не удовлетворены оправданиями украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, которого фанаты "Райо Вальекано" обвинили в нацизме.

В частности, в комментариях под новостями о Зозуле на сайте Marca пользователи пишут следующее:

"Зозуля и совпадения. Потянет на документальный фильм".

"Каждое объяснение в отдельности заслуживает доверия. Проблема в том, что подобные вещи происходят с одним и тем же человеком. Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звёзды настроены против него, либо он просто лжец".

"Был связан с ультраправой группировкой, поскольку думал, что это компания по производству солнцезащитных кремов. Финансировал батальон, поскольку думал, что это ютуберы, которые снимают геймплей Call of Duty. Снялся с Бандерой, поскольку думал, что это лысый из фильма. Сделал фото с 14:88 на табло и 18-м номером на футболке, поскольку счёт показался забавным".

"Ничего общего с уткой. Просто летит, как утка, и крякает".

"Этот индюк держит людей за придурков".

"Если этот парень не нацистский сторонник, то я Наполеон".

"Зову его детей Адольфом, Бенито и Франсиско, потому что имена красиво звучат".

Напомним, после инцидента с фанатами "Райо Вальекано" в Сети появились фото Зозули на фоне табло со счётом 14:88 и на фоне изображения украинского политического деятеля прошлого века Степана Бандеры.

"Чемпионат"


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Теги: Зозуля
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