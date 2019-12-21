Уткин составил свою команду года FIFA 20

Это моя #FIFA20 Team of the Year. Голосуйте за свой лучший состав прямо сейчас! https://t.co/Z6qiiE8g5r — Василий Уткин ?? (@radioutkin) December 21, 2019

На прошлой неделе EA Sports назвал 55 кандидатов в команду года FIFA 20.Проголосовать, выбрав 11 кандидатов, можно на специальной странице. Окончательный состав Team of the Year будет объявлен в январе, когда особые игроки TOTY на короткое время появятся в наборах FUT в FIFA 20 Ultimate Team.Накануне свою команду года FIFA 20 составил известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин.Команда Уткина: Тер Штеген ("Барселона"), Альба ("Барселона"), Ван Дейк ("Ливерпуль"), Шкриньяр ("Интер"), Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Де Йонг ("Барселона"), Вейналдум ("Ливерпуль"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), Мане ("Ливерпуль"), Бензема ("Реал"), Месси ("Барселона").