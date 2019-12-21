Экс-футболист "Интера" Станкович возглавил "Црвену Звезду"

Бывший футболист сборной Сербии Деян Станкович назначен на пост главного тренера "Црвены Звезды", сообщает официальный сайт команды.Контракт между белградским клубом и экс-полузащитником рассчитан на два с половиной сезона – до лета 2022 года.Станкович является воспитанником "Црвены Звезды" и защищал цвета клуба с 1994 по 1998 год. Затем он перебрался в Италию, где до 2004 года выступал за "Лацио", а на протяжении следующих девяти лет – за "Интер". В составе нерадзурри в 2013 году Деян завершил карьеру. С 2006 по 2013 он также вызывался в сборную Сербии.За свою карьеру Станкович становился чемпионом Югославии и Италии, а также завоёвывал внутренние трофеи этих стран, Лигу чемпионов и кубок клубного чемпионата мира.