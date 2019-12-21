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Каррера: АЕК знал, что будет тяжелая игра, потому что "Ламия" не проигрывает дома

Главный тренер АЕК Массимо Каррера прокомментировал ничью с "Ламией" в матче чемпионата Греции (0:0).

"Ламия" продлила домашнюю беспроигрышную серию, не потерпев ни одного поражения в восьми играх сезона на своем поле. В конце первого тайма травму получил форвард АЕК Нелсон Оливейра.

"Мы знали, что это будет тяжелая игра, потому что "Ламия" не проигрывает дома. Поскольку мы не могли победить, нужно было не проиграть.

Что с Оливейрой, мы еще не знаем, но его уход явно повлиял на нас", — цитирует Карреру официальный сайт АЕК.

"СЭ"


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Теги: Ламия АЕК Каррера
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