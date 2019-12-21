Каррера: АЕК знал, что будет тяжелая игра, потому что "Ламия" не проигрывает дома

Главный тренер АЕК Массимо Каррера прокомментировал ничью с "Ламией" в матче чемпионата Греции (0:0)."Ламия" продлила домашнюю беспроигрышную серию, не потерпев ни одного поражения в восьми играх сезона на своем поле. В конце первого тайма травму получил форвард АЕК Нелсон Оливейра."Мы знали, что это будет тяжелая игра, потому что "Ламия" не проигрывает дома. Поскольку мы не могли победить, нужно было не проиграть.Что с Оливейрой, мы еще не знаем, но его уход явно повлиял на нас", — цитирует Карреру официальный сайт АЕК.