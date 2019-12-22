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Лотито: "Лацио" — большая семья, а я ее отец

Президент "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал победу над "Ювентусом" в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:1.

"Это заслуженная победа. Мы играли сердцем, показали высокий уровень и дикую страсть. Мы доминировали на протяжении всего матча. Это доказывает, что мы можем бороться с любым противником, можем делать наших болельщиков счастливыми.

У каждого в команде есть своя роль, каждый вносит свой вклад в общий успех. Мы как большая семья, а я — ее отец. Если эта команда продолжит в том же духе, то сможет воплотить в реальность некоторые мечты", — сказал Лотито в интервью Lazio Style Channel.

"Лацио" завоевал Суперкубок Италии в пятый раз в истории.

Sport24


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Теги: Лацио
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