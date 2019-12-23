Футболист чемпиона Эквадора погиб в автокатастрофе в возрасте 23 лет

Защитник "ЛДУ Кито" Эдисон Реалпе погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
О смерти 23-летнего футболиста клуб сообщил на своей странице в твиттере.
"Потрясены ужасным известием о смерти Эдисона Реалпе. Все мы, члены "ЛДУ Кито", выражаем соболезнования его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром", — говорится в заявлении клуба.
Реалпе перешел в "ЛДУ Кито" из "Гуаякиль Сити" в 2018 году и в том же году завоевал звание чемпиона Эквадора. В составе молодежной сборной страны провел две встречи.
Sport24
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