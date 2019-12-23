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"ПСЖ" может купить Пакету у "Милана" за 35 миллионов евро

"ПСЖ" заинтересован в приобретении полузащитника "Милана" Лукаса Пакеты, сообщает Sky Sport Italia.

Спортивный директор парижан Леонардо является большим поклонником 22-летнего игрока и надеется привезти бразильца в столицу Франции. Как отмечает источник, миланцы будут готовы отпустить футболиста за ту же сумму, за которую он был куплен, — 35 миллионов евро.

Пакета перешел в "Милан" из "Фламенго" в январе 2019 года, подписав контракт на 4,5 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах за команду и записал на свой счет одну результативную передачу.

Sport24


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Теги: ПСЖ Милан Пакета
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