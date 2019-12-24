Бывший защитник "Витесса" Вячеслав Караваев, ныне играющий за "Зенит", оценил работу экс-главного тренера Леонида Слуцкого в голландской команде. Недавно российский тренер возглавил "Рубин".
"Я читал, что болельщики дали Слуцкому прозвище Волга Катеначчо. Но при нем "Витесс" забил 70 голов. Не думаю, что оборонительная команда будет столько забивать. В прошлом году мы заняли свое пятое место, которое "Витесс" всегда занимал. Да даже сейчас — пара побед, и опять пятые-четвертые. Поэтому не сказал бы, что "Витесс" опустился ниже своего уровня. Просто Слуцкий же сам говорил, что после серии из трех поражений не знал, как еще придать команде импульс. И как порядочный человек решил уйти.
Сложно сказать со стороны, что могло помешать ему в "Витессе". Неудачная серия началась, когда я ушел, причем не сразу, а через какое-то время. По закону подлости, случился еще тот конфликт с Базуром, и пошли неудачи", — цитирует Караваева "Чемпионат".
Караваев высказался о работе Слуцкого в "Витессе"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»