В Марокко пожизненно отстранили арбитра за четыре сомнительных пенальти в одном матче

Марокканский арбитр Хишам Тиази пожизненно отстранен от работы решением королевской марокканской футбольной федерации. Об этом сообщает пресс-служба организации.44-летний Тиази работал на матче чемпионата Марокко между клубами "Олимпик Хурибга" и "Юссуфия Беррешид", назначив в этой игре четыре пенальти, три из которых были в пользу "Олимпика". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1, все одиннадцатиметровые в матче были реализованы."Арбитр Тиази пожизненно отстранен от работы из-за грубых ошибок, которые повлияли на исход матча", — говорится в пресс-релизе Федерации.