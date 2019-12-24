» » В Марокко пожизненно отстранили арбитра за четыре сомнительных пенальти в одном матче

В Марокко пожизненно отстранили арбитра за четыре сомнительных пенальти в одном матче

Марокканский арбитр Хишам Тиази пожизненно отстранен от работы решением королевской марокканской футбольной федерации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

44-летний Тиази работал на матче чемпионата Марокко между клубами "Олимпик Хурибга" и "Юссуфия Беррешид", назначив в этой игре четыре пенальти, три из которых были в пользу "Олимпика". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1, все одиннадцатиметровые в матче были реализованы.

"Арбитр Тиази пожизненно отстранен от работы из-за грубых ошибок, которые повлияли на исход матча", — говорится в пресс-релизе Федерации.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Смоллинг намерен остаться в "Роме"
"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко зимой за 21 млн евро
Сульшер: Погба - лучший полузащитник мира 1
Безуглов: Смолов - человек с большим интеллектом, и после ЧМ-2018 ему, конечно, было тяжело
Дюков: почему не было повестки исполкома? Будем считать, что произошла техническая накладка
Апелляция "Тоттенхэма" на трехматчевую дисквалификацию Сона отклонена
Хусаинов сравнил наказание за критику судей с налогами на воздух в мультике "Чиполлино"
Манджукич перешел в "Аль-Духаиль"
В Марокко пожизненно отстранили арбитра за четыре сомнительных пенальти в одном матче 2
Дюков: РФС ничего не инициировал по Дзюбе
РФС не будет запрещать критику судей, но начнёт за неё штрафовать. Итоги исполкома
Дюков: нам нужна реформа, чтобы в РПЛ было больше игр 11
Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в "Зенит", чем в "Спартак" 10
Дюков: деградации российского футбола нет, но мы стоим на месте, играем так же, как и 10 лет назад 5
Смолов: я отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное 1
Колосков - о запрете на критику судейства: нельзя унижать честь и достоинство человека 6
Бутенко: запрет на публичную критику арбитров приведет к самоизлечению проблемы 3
Г. Иванов: - о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?
Дюков: по реформе ПФЛ решение не принято
Президент РФС: по действиям в отношении болельщиков со стороны правоохранительных органов есть перегибы 3
Дюков: для школы, воспитавшей футболиста, должна быть выплата не менее 1 млн рублей 3
Дюков - о задержаниях фанатов перед игрой "Зенит" - "Спартак": у МВД была своя логика, она понятна
Матчи "Зенит" - "Локомотив" и "Динамо" - "Спартак" состоятся 29 февраля 2
АПЛ выступила с заявлением о расизме на матче "Тоттенхэм" - "Челси"
Лэмпард разочарован, что Моуринью назвал Рюдигера "не мужиком" 1
Роналду признался, что ему трудно забивать в чемпионате Италии 2
"Барселона" предпримет новую попытку заполучить Неймара
Дюков объяснил ужесточение наказания за критику судей 25
Агент Уремовича подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ 1
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго" 14
Все новости