Манджукич заработает более 10 млн евро за полтора года в Катаре

Хорватский нападающий Марио Манджукич получит более 10 млн евро по условиям 18-месячного контракта в Катаре, сообщает La Gazzetta dello Sport.Накануне футболист перешел из "Ювентуса" в катарский "Аль-Духаиль". По данным СМИ, сумма трансфера составила 5,5 млн евро.33-летний Манджукич в этом сезоне не провел ни одного матча за "Ювентус". Всего же хорват сыграл в составе бьянконери 162 матча, в которых забил 44 гола.