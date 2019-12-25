В Китае ввели потолок зарплат для иностранцев - 3 млн евро в год

Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат в местной Суперлиге.С 1 января 2020 года годовая зарплата легионеров не сможет превышать 3 млн евро после вычета налогов. При этом в эту сумму не входят бонусы.Китайские футболисты не смогут зарабатывать более 10 миллионов юаней за год (приблизительно 1,29 миллиона евро). Для игроков сборной Китая предусмотрена 20-процентная надбавка.Китайские футболисты в возрасте до 21 года года смогут получать не больше 300 тысяч юаней (около 39 тысяч евро).Также китайские клубы в 2020 году смогут иметь в заявке не больше пяти иностранцев и не больше четырех — одновременно на поле.