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Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, опередив Месси и Мбаппе

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром за календарный год. С 1 января 2019 года поляк забил 58 мячей в 54 матчах в составе "Баварии" и сборной Польши.

На втором месте капитан "Барселоны" Лионель Месси с 50 голами в 58 играх за каталонцев и сборную Аргентины. На третьем месте пока расположился форвард "ПСЖ" и национальной команды Франции Килиан Мбаппе — 44 гола в 49-ти матчах.

Стоит отметить, что на четвертой строчке рейтинга находится нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг — 41 гол. "Горожане" до конца года сыграют еще два матча в АПЛ. Таким образом, англичанин может обойти как минимум Мбаппе.

Sport24


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Теги: Левандовски Месси Мбаппе
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