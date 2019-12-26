Бывший форвард "Зенита" Халк завел романтические отношения с племянницей своей бывшей жены.
Как сообщает UOL, бразильский нападающий, выступающий сейчас за китайский клуб "Шанхай СИПГ", в июле развелся со своей женой Иран Ангело де Соузой. У пары трое детей. Сейчас 33-летний Халк начал встречаться с 31-летней племянницей Иран Камилой.
Сам игрок уже подтвердил эти слухи через своих представителей. Также стало известно, что он рассказал о своих отношениях родителям и брату Камилы.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
Sport24
Экс-форвард "Зенита" Халк встречается с племянницей своей бывшей жены
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