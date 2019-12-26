Марокканский арбитр пожизненно отстранён от судейства за 4 назначенных пенальти

Марокканская федерация футбола пожизненно отстранила арбитра из-за грубейших ошибок, которые он допустил в матче национального чемпионата.44-летний Хишам Тиази был дисквалифицирован пожизненно за четыре назначенных в одном матче пенальти, три из которых в ворота одной и той же команды. В минувшие выходные в 10-м туре чемпионата Марокко "Олимпик Хурибга" разгромил "Юссуфию Беррехид" со счётом (4:1), забив три гола с одиннадцатиметровых. Позже комитет вынес решение, что главный судья допустил серьёзные нарушения в ходе этого матча.Как было сказано в пресс-релизе Марокканской федерации футбола, арбитр наказан "из-за грубейших ошибок, которые повлияли на исход этого матча в чемпионате Марокко".