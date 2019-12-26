Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду рассказал о победе на чемпионате Европы 2016 года. В финале турнира португальцы со счётом 1:0 обыграли сборную Франции.
"Это был, вероятно, мой самый важный титул в карьере на сегодняшний день. Я смеялся, плакал, помогал тренировать команду, а потом напился той ночью. Это был действительно особенный день", - цитирует Роналду AS со ссылкой на DAZN Italy.
"Чемпионат.сом"
Роналду - о победе на Евро-2016: я смеялся, плакал, а потом напился
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»