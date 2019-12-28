"Барселона" определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса

Каталонская "Барселона" заинтересована в трансфере нападающего "ПСВ" Дониэлла Малена. Как сообщает Sport.es, 20-летний голландец является альтернативой форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу, переговоры по переходу которого продвигаются непросто.В текущем сезоне Мален провёл 27 матчей в составе "ПСВ", на его счету 17 забитых мячей и 9 результативных передач. Контракт игрока с голландским клубом действует до лета 2024 года.Дониэлл является воспитанником "Аякса". Также два года он провёл в академии лондонского "Арсенала", после чего перешёл в нынешний клуб.Также Sport.es информирует, что "Барселона" не отказалась от возможного возвращения из "Пари Сен-Жермен" Неймара. Ожидается, что следующим летом каталонский клуб подпишет как минимум одного нападающего для повышения конкуренции в атакующей линии.