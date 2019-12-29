Бразильцы чаще всех попадаются на допинге в футболе

Согласно статистическим данным о пробах, собранных в 2017 году Всемирным антидопинговым агентством (WADA), бразильские футболисты были чаще подвержены наказанию за нарушение антидопинговых правил, чем игроки любой другой национальности.Из 78 случаев нарушения антидопинговых правил, связанных с футболом, 19 — или чуть менее 25% — связаны с бразильцами. Второе место здесь у футболистов из Италии — 6 подобных случаев, затем следуют аргентинцы — 5, французы, швейцарцы и британцы — по 4.Стоит отметить, что это не полная картина положения дел в нарушении антидопинговых правил в футболе: по состоянию на 31 мая 2019 года расследуются еще 62 случая положительных результатов допинг-проб в футболе.При этом процент положительных допинг-проб от общего их числа в футболе невысок — всего 0,2%.