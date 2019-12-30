Месси и Байлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), а американская гимнастка Симона Байлз — спортсменкой года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.Участие в голосовании принял 331 журналист из 102 стран мира. Месси получил 13,11% голосов, в плотной борьбе опередив ставшего вторым кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге (12,01%). Третьим стал испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%). Российский пловец Антон Чупков, входивший в число претендентов на престижное звание, получил 1,23% голосов.Байлз первенствовала среди женщин с 15,04% голосов. Второй финишировала американская футболистка Меган Рапино (13,51%), а третьей стала ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%).