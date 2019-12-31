Нападающий "ПСЖ" Неймар высказался о расизме.
"Меня раздражает расизм. Истории с Балотелли или Дентиньо и Тайсоном — это для меня неприемлемо, так не должно быть. Важно, чтобы это понимали все болельщики, которые приходят на стадион", — сказал Неймара в интервью France Football.
Напомним, в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" — "Динамо" произошел скандал: на 74-й минуте игры после фола на защитнике киевлян Тайсон остро отреагировал на оскорбления на расовой почве с гостевой трибуны "Динамо". Он показал фанатам средний палец и пнул в их сторону мяч, а арбитр остановил игру и увел команды в раздевалку. Тайсон и другой бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо покинули поле в слезах. После того, как игроки вернулись на поле, судья сразу же показал Тайсону красную карточку за предыдущий эпизод. Позже бразилец получил дисквалификацию.
Sport24
Неймар: меня раздражает расизм. Истории с Балотелли или Дентиньо и Тайсоном — это неприемлемо
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