Кудряшов договорился о переходе в "Антальяспор"

Бывший защитник "Сочи" Федор Кудряшов, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции. 32-летний футболист договорился о том, чтобы подписать контракт на 1,5 года с "Антальяспором", сообщает NTVSpor.В нынешнем сезоне Кудряшов провел за "Сочи" 16 матчей и забил 1 гол. 18 декабря клуб сообщил о расторжении с ним контракта.Первую половину 2019 года Кудряшов провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир", за который отыграл 8 матчей и забил 1 мяч.