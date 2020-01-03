Сборная США отменила сбор в Катаре после гибели иранского генерала в Ираке

Мужская сборная США не будет проводить запланированный ранее сбор в Катаре из-за обострившейся политической обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола США."В связи с развитием событий в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар, где в январе должны были состояться тренировочные сборы. Мы вместе с Футбольной ассоциацией Катара ищем способ позволить нашей команде в ближайшем будущем использовать предлагаемое Катаром оснащение мирового уровня и испытать на себе гостеприимство этой страны", — говорится в заявлении.20-дневный сбор сборной США в Катаре должен был начаться 5 января. Теперь Федерация футбола США ищет другие площадки для подготовки к ближайшим матчам.В пятницу, 3 января, стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит ракетным ударом, нанесенным авиацией США, в районе аэропорта Багдада. Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани.