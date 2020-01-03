Словенский клуб "Табор" объявил о назначении Каморанези главным тренером

Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Италии Мауро Каморанези назначен новым главным тренером словенского клуба "Табор".С 43-летним специалистом заключен контракт до июня 2021 года. Бывший главный тренер команды Альмир Сулейманович займет пост ассистента Каморанези.Последним местом работы Каморанези был мексиканский клуб "Кафеталерос" в 2017 году, после чего специалист оставался без тренерской работы и комментировал матчи Серии А."Табор" в прошлом сезоне вышел в элитный дивизион Словении и на данный момент занимает восьмое место в таблице, находясь в двух очках от зоны вылета.