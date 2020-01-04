Клопп: матчи ЧМ-2030 должны проходить и в Ливерпуле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о возможности проведения чемпионата мира 2030 года в Англии и поддержал желание инициаторов принять матчи мундиаля на севере страны."Север — основа футбола в Великобритании, поэтому да, матчи там должны пройти. Это важно и даст серьезный экономический импульс северу страны.Я не знаю, насколько много больших стадионов в Лондоне. Есть два или три, вроде "Уэмбли" и новой аренды "Тоттенхэма". Но насколько я представляю, чемпионат мира должен охватывать все регионы страны, а наш — истинно футбольный. Так что игры должны проходить и в Ливерпуле", — приводит слова Клоппа Mirror.В начале декабря сообщалось, что Англия и Ирландия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030.