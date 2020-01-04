Нападающий "Витесса": Слуцкий отобрал у меня год футбола

Нападающий "Витесса" Рой Беренс рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. По словам форварда, он потерял год под руководством российского специалиста.

Фото: официальный сайт ФК "Витесс"

"У меня было свое мнение насчет плана игры. Я всегда был футболистом основы, команда хотела, чтобы я продолжал играть нападающего, но Слуцкий придерживался своего плана. Через день он сказал, что у нас разные взгляды. После этого я больше не входил в его планы.Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку команды, но в футболе каждый в первую очередь думает о себе. Это жизнь, я смотрю на это трезво. Я поступил так, как считал нужным, и поплатился за это", — цитирует игрока Vitesse Inside.В текущем сезоне 32-летний Беренс на поле не появлялся.