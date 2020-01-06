"Манчестер Юнайтед" и "Челси" пытаются перехватить Кавани у "Атлетико"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии, несмотря на договорённость с мадридским "Атлетико".Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, попытки перехватить 32-летнего футболиста предпринимают "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Оба клуба уже связались с Эдинсоном. При этом для "красных дьяволов" условием для перехода форварда является выход в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.Кавани перешёл в "ПСЖ" летом 2013 года из "Наполи". Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета "Палермо", "Наполи" и уругвайского клуба "Данубио", воспитанником которого является. В нынешнем сезоне Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.