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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" пытаются перехватить Кавани у "Атлетико"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии, несмотря на договорённость с мадридским "Атлетико".

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, попытки перехватить 32-летнего футболиста предпринимают "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Оба клуба уже связались с Эдинсоном. При этом для "красных дьяволов" условием для перехода форварда является выход в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Кавани перешёл в "ПСЖ" летом 2013 года из "Наполи". Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета "Палермо", "Наполи" и уругвайского клуба "Данубио", воспитанником которого является. В нынешнем сезоне Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.

"Чемпионат"


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Теги: Манчестер Юнайтед Челси Атлетико Кавани ПСЖ
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
2 Лестер  21 45
3 Манчестер Сити 21 44
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон 21 30
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 19 40
2 Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия 19 31
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20 Эспаньол 19 11
Сезон | Таблица | Календарь

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