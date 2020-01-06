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Де Росси рассказал о решении завершить карьеру

Итальянский полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле Де Росси сообщил, что он принял решение о завершении карьеры.

"У меня нет серьёзной травмы или какой-то другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Особенно сильно я скучаю по своей дочери, а она — по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное.

Меня пытались убедить в обратном, просили ещё подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного.

Я оставляю здесь часть своего сердца, потому что никто не может понять, что значит играть на "Бомбонере" и находиться в раздевалке "Боки". Это был уникальный опыт.

Вместе с уходом из "Боки", которая навсегда останется в моём сердце, я также завершаю свою игровую карьеру. Конечно же, я продолжу работать в футболе»", - цитирует Де Росси Football Italia.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Де Росси Бока Хуниорс
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