Де Росси рассказал о решении завершить карьеру

Итальянский полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле Де Росси сообщил, что он принял решение о завершении карьеры."У меня нет серьёзной травмы или какой-то другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Особенно сильно я скучаю по своей дочери, а она — по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное.Меня пытались убедить в обратном, просили ещё подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного.Я оставляю здесь часть своего сердца, потому что никто не может понять, что значит играть на "Бомбонере" и находиться в раздевалке "Боки". Это был уникальный опыт.Вместе с уходом из "Боки", которая навсегда останется в моём сердце, я также завершаю свою игровую карьеру. Конечно же, я продолжу работать в футболе»", - цитирует Де Росси Football Italia.