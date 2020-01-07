Статуя нападающего сборной Чили и "Интера" Алексиса Санчеса, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", пострадала из-за хулиганов.
Как сообщает The Sun, у монумента, находящегося в родном городе 31-летнего футболиста – Токопилье, было изуродовано лицо. Также в результате нападения пострадала правая нога статуи, а нанесённый на грудь 7-й номер, под которым Алексис выступает на протяжении большей части карьеры, был стёрт.
Статуя Санчеса была установлена в Чили в 2017 году.
Ранее в результате ряда атак пострадала статуя другого футболиста – нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича. В ходе последнего нападения монументу подпилили ноги, в результате чего он упал на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут чёрный свитер с надписью "Швеция". Неизвестные также оставили возле статуи надпись "убрать". Полиция классифицирует произошедшее как вандализм.
"Чемпионат"
Статуе Алексиса Санчеса в Чили изуродовали лицо
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