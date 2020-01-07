Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, последним местом которого был "Витесс", ответил на обвинения нападающего голландского клуба Роя Беренса. 4 января в одном из интервью футболист заявил, что Слуцкий отобрал у него год футбола.
"Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале. Это первое. Второе — выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22% жировой массы, при максимальной норме в 14%. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физ. подготовке. Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, он вполне мог покинуть "Витесс". Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол", — рассказал Слуцкий в интервью Sport24.
32-летний Беренс играет в "Витессе" с 2018 года. В нынешнем сезоне на поле в составе основной команды еще не выходил. Контракт с клубом истекает летом 2021 года.
Слуцкий ответил на обвинения игрока "Витесса": он потерял год футбола из-за лени и алчности
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