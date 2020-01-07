Российский миллиардер, совладелец холдинга LetterOne и консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман не собирается становиться хозяином украинского футбольного клуба "Карпаты" из Львова.
Источник в окружении бизнесмена назвал "чушью" публикации об интересе к этой сделке, передает Forbes.
Ранее на сайте болельщиков "Карпат" сообщалось, что Фридман рассматривает возможность приобретения клуба. В заметке отмечалось, что Фридман родился во Львове и был спонсором и инициатором основания "Альфа Джаз Фест" — музыкального фестиваля в самом центре Львова.
В окружении российского миллиардера Фридмана назвали "чушью" слухи о покупке украинского клуба
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