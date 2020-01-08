Хитцльспергер: я сделал каминг-аут 6 лет назад. Рад, что поступил так, как считал правильным

Бывший полузащитник сборной Германии, а ныне спортивный директор "Штутгарта" Томас Хитцльспергер заявил, что не жалеет о своем решении признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.



"Сегодня ровно шесть лет назад я сделал каминг-аут. Меня многие предупреждали, но я рад, что прекратил спрашивать, и сделал то, что считал правильным. Я подтвердил для себя, что "чтобы быть кем-то необязательно быть кем-то другим", – написал Хитцльспергер в твиттере.