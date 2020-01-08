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Ван Дейк стал первым защитником с рейтингом 99 за всю историю игры FIFA

Защитник "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджил ван Дейк стал первым защитником с рейтингом 99 за всю историю игры FIFA. Об этом сообщает разработчик видеоигр EA Sports, который ранее назвал состав команды года FIFA 20.

Ранее рекорд среди защитников принадлежал защитнику "Реала" и сборной Испании Серхио Рамосу. 97 — его рейтинг в FIFA 18 и FIFA 19.

Стоит также отметить, что ван Дейк разделил звание лучшего игрока FIFA 20 с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси, рейтинг которого также составляет 99.

Sport24


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Теги: ван Дейк FIFA
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