Автобус "Барселоны" заблудился в Саудовской Аравии

"Барселона" опоздала на пресс-конференцию перед матчем с мадридским "Атлетико", с которым сыграет в полуфинале Суперкубка Испании, из-за некоторых проблем с прибытием на стадион, сообщает Goal.Главный тренер Эрнесто Вальверде и полузащитник Серхио Бускетс должны были выступить на пресс-конференции в 17:45 по местному времени, однако водитель перепутал стадион с "Кинг Абдулла Спортс" (тренировка и конференция проводились на стадионе "Аль-Иттихад"), после чего автобус попал в пробку и потерял направление."Мы, конечно, теперь знаем город немного лучше. Была небольшая ошибка. Мы поехали на стадион, где встречались мадридский "Реал" и "Валенсия". Водитель понял это до того, как мы приехали, но потом мы попали в пробку и поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию", — приводит слова Вальверде Goal.Матч 1/2 финала Суперкубка Испании "Барселона" — "Атлетико" состоится сегодня, 9 января, на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде.