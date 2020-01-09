Месси: "Барселона" постарается больше не повторять детских ошибок, как в матче с "Атлетико"

Капитан Барселоны" Лионель Месси подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании с "Атлетико" (2:3), а также ответил на вопрос об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде."Барселоне" во многом нужно прибавлять. Знаем, что наши результаты оставляют желать лучшего. В этом году постараемся играть так же, как сегодня, и больше не повторять детских ошибок, которые делали сегодня.Ситуация сложная, мы выбыли из турнира, который хотели выиграть. Но мы должны двигаться дальше и расти.Теперь у нас будет больше времени для подготовки к ближайшему матчу. Впереди второй круг Ла Лиги, где мы лидируем, хотя не всегда играем хорошо. Постараемся улучшить игру.Отставка Вальверде? Это нормально, когда люди говорят об этом после поражений или когда цели не достигнуты. Нам же нужно быть более сплоченными, чем когда-либо", — цитирует Месси Marca.