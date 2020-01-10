Президент ФИФА Инфантино стал членом Международного олимпийского комитета

Глава ФИФА Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил президент организации Томас Бах.Вместе с Инфантино в члены МОК были включены президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти и глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, а в июне 2019-го был переизбран на новый четырехлетний срок.